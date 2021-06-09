В гороховом платье с рюшами: беременная Катя Осадчая в романтичном луке позировала на пляже

Ведущая "Светской жизни" похвасталась нежным аутфитом в платье из своей коллекции.

Катя Осадчая поделилась в Instagram новыми снимками из своего отпуска, который она проводит с мужем Юрием Горбуновым в Бодруме, в Турции.

На этот раз ведущая устроила себе небольшой фотосет на пляже. Позировала беременная Катя босиком и в коротком белом платье с запахом и в черный горошек с рюшами из ее коллекции, которую она разработала в коллаборации с Андре Таном.

Катя Осадчая / Instagram Кати Осадчей

Катя Осадчая / Instagram Кати Осадчей

Свой лук Осадчая дополнила белой шляпой от Руслана Багинского и черными очками. Ее шею украшало ожерелье.

Катя Осадчая / Instagram Кати Осадчей

Кстати, во время отдыха Катя и Юрий познакомились с главным героем шоу "Холостяк-11" Михаилом Заливако и его возлюбленной — Анной Богдан. Они сделали милое совместное фото.

Михаил Заливако, Катя Осадчая, Анна Богдан и Юрий Горбунов / Instagram Анны Богдан

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