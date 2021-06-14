В гороховой блузке и белой юбке: стильная Сальма Хайек на премьере фильма с ее участием

54-летняя актриса выбрала для своего светского выхода лук классических цветов.

Сальма Хайек посетила премьеру американского комедийного боевика "Телохранитель жены киллера", который прошел в Cineworld Leicester Square в Лондоне. В этой картине Сальма сыграла одну из главных ролей.

Для мероприятия звезда выбрала стильный образ. На ней была элегантная черная блузка в белый горох с бантом, которую она сочетала с белой юбкой макси.

Сальма Хайек / Getty Images

К наряду Хайек обула черные босоножки на высокой платформе и каблуке. Волосы она идеально выровняла и сделала макияж с акцентом на глазах. Молочный маникюр и педикюр завершили аутфит Сальмы.

О фильме:

В картине речь идет о телохранителе Майкле Брайсе (Райан Рейнольдс). Он едет в Италию, на Амальфитанское побережье, где выполняет некую миссию (он должен предотвратить кибератаку в Италии, так как она может погубить весь Евросоюз). А будут помогать ему в этом бывший наемный убийца Дариус Кинкейд (Сэмюэль Л. Джексон) и его супруга Соня Кинкейд (Сальма Хайек).

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Сальма Хайек в купальниках (12 фото)

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