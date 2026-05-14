В готическом ансамбле: актриса Аня Тейлор-Джой посетила показ Dior

Дизайнер Джонатан Андерсон презентовал круизное шоу бренда Dior, которое состоялось в Музее искусств в Лос-Анджелесе.

Аня Тейлор-Джой

Гостьей мероприятия стала актриса Аня Тейлор-Джой, которая давняя клиентка и амбассадорка бренда.

Она выбрала изящный комплект черного цвета, который впервые был представлен в коллекции Dior как платье, но дизайнер переосмыслил для Тейлор-Джой свою работу. Ансамбль состоял из округлой мини-юбки с драпировкой и соответствующего кроп-топа, который подчеркивался бантом на галтере. Также бант дублировался и на юбке, которую носила актриса.

Образ дополняло лишь несколько деталей — черные мюли с открытыми пальцами, красный маникюр и выразительный макияж.

Для круизной коллекции Джонатан Андерсон черпал вдохновение из мира кино, живописных пейзажей Калифорнии и культуры винтажных автомобилей. Показ начался с платьев с заниженным подолом, сшитых из прозрачных тканей, после чего акцент сместился на свободный крой, необработанные подолы, собранные текстуры и силуэты оверсайз. Также среди гостей показа была певица Сабрина Карпентер, которая очаровала всех желтым платьем с цветами.

