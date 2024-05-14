В готическом образе: эффектная Ева Грин на фотоколле Каннского кинофестиваля

Ее наряд контрастировал со светлым покрытием на мероприятии и очень привлекал внимание. Актриса выглядела роскошно.

Во Франции стартовал Каннский кинофестиваль, который продлится с 14 по 25 мая. В этом году мероприятие станет 77-м по счету, а председателем жюри назначена Грета Гервиг - режиссер фильма "Барби". Она стала первой американской женщиной-режиссером на этом посту.

Ева Грин и коллеги / Фото: Associated Press

Также жюри вошли актриса Ева Грин, актер Омар Си, актриса Лили Гладстоун, режиссер Хирокадзу Корээда, режиссер Хуан Антонио Байона, режиссер Надин Лабаки, актер Пьерфранческо Фавино, сценаристка Эбру Джейлан.

На фотоколле мероприятия, особое внимание привлекла Ева Грин, которая вышла к фотографам в черном ансамбле от Vivienne Westwood. Наряд состоял из драпированной кофты с открытыми плечами и юбки-карандаша тоже с драпировкой.

Ева Грин, Лили Гладстоун и Грета Гервиг / Фото: Associated Press

Дополнила она наряд эффектными солнцезащитными очками в зеленой оправе (такие же, но белые, носит украинская модель Алина Байкова), а также черным маникюром, макияжем с матовой нюдовой помадой на губах и множеством украшений.

Ева Грин / Фото: Associated Press

Волосы звезда уложила в объемную прическу.

Ева Грин / Фото: Associated Press

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