ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
105
Время на прочтение
1 мин

В готическом платье: актриса Александра Даддарио появилась на премьере фильма

Она любит простые и однотонные наряды, что в очередной раз довела.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Александра Даддарио

Александра Даддарио / © Associated Press

Александра Даддарио известная многим по роли в первом сезоне сериала «Белый лотос», вышла в свет. Она появилась на премьере фильма «Я желаю вам всего наилучшего» в Нью-Йорке.

Актриса надела готичное черное платье от бренда Fforme, стоимость которого 1895 долларов. Наряд был с длинной юбкой, высокой горловиной и длинными рукавами. На первый взгляд ее платье очень простое, но на самом деле у него необычный косой крой, а выполнено оно тисненого атласа.

Александра Даддарио / © Associated Press

Александра Даддарио / © Associated Press

Завершали этот лаконичный вечерний лук нежный макияж, остроносые туфли и укладка с легкими локонами в ретро-стиле.

Ранее, напомним, Александра посетила мероприятие в длинном красном платье от бренда V: PM Atelier. У него были длинные рукава и необычные складки на юбке.

Александра Даддарио / © Associated Press

Александра Даддарио / © Associated Press

Дата публикации
Количество просмотров
105
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie