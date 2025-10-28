В готическом платье: актриса Александра Даддарио появилась на премьере фильма

Александра Даддарио / © Associated Press

Александра Даддарио известная многим по роли в первом сезоне сериала «Белый лотос», вышла в свет. Она появилась на премьере фильма «Я желаю вам всего наилучшего» в Нью-Йорке.

Актриса надела готичное черное платье от бренда Fforme, стоимость которого 1895 долларов. Наряд был с длинной юбкой, высокой горловиной и длинными рукавами. На первый взгляд ее платье очень простое, но на самом деле у него необычный косой крой, а выполнено оно тисненого атласа.

Завершали этот лаконичный вечерний лук нежный макияж, остроносые туфли и укладка с легкими локонами в ретро-стиле.

Ранее, напомним, Александра посетила мероприятие в длинном красном платье от бренда V: PM Atelier. У него были длинные рукава и необычные складки на юбке.