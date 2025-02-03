В готическом платье и с черными волосами: Леди Гага кардинально сменила имидж и пришла на церемонию

Леди Гага посетила церемонию вручения премии "Грэмми", которая прошла в Лос-Анджелесе. Певица вышла на красную дорожку в черном готическом наряде от Samuel Lewis.

Верхняя часть ее наряда была в виде кожаного жакета со шнуровкой на груди и рукавах, а вот юбку украшали обромные складки ткани и драпировки. Образ Гага дополнила новой прической - париком с длинными черными волосами, а также осветлила брови.

Леди Гага / Фото: Associated Press

Важное место в этом образе заняли украшения, ведь певица выбрала их от бренда Tiffany & Co. Колье на ее шее было винтажным и включало золото, жемчуг, оникс и бледно-зеленый турмалин. Оно датировано 1930-1933 годами.

Леди Гага / Фото: Associated Press

Затем певица продемонстрировала еще несколько нарядов. Поскольку она была среди номинантов церемонии и получила награду за "Лучшее поп-исполнение дуэтом/группой" за хит исполненный вместе с Бруно Марсом, то вышла и на сцену. Гага переоделась в темное корсетное платье от Vivienne Westwood. Украшение продолжало украшать ее шею.

Леди Гага / Фото: Associated Press

Затем артистка исполнила с Бруно их совместный хит Die With A Smile. На сцену в этот раз она вышла в наряде в винтажном стиле от бренда Valentino из коллекции весна-лето 2025.

Леди Гага / Фото: Associated Press

Леди Гага / Фото: Associated Press

Читайте также:

Леди Гага в роскошных вечерних платьях (16 фото)