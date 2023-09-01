В готическом платье с эффектным декольте: испанская актриса блистала на кинофестивале в Венеции

Звезда появилась перед камерами в образе Femme Fatale, от которого невозможно было оторвать глаз.

26-летняя испанская актриса Милена Смит буквально королева готического гламура. Каждый ее образ - это сочетание сексуальных платьев и яркой помады.

На открытии Венецианского кинофестиваля в Италии актриса появилась в эффектном черном платье от бренда Saint Laurent из осенней коллекции 2023 года.

У наряда Милены не было бретелек, а декольте выполнено в виде сердца, также у него была небольшая драпировка в зоне лифа, соединенная с перчатками.

Милена Смит / Фото: Getty Images

Дополняли этот роскошный образ ювелирные украшения от бренда Bulgari - золотое колье с большим камнем на шее, браслет на запястье и кольцо на руке. Волосы девушка просто распустила и уложила назад, а на лице у нее был макияж с красной помадой, которая придавала образу еще большего драматизма.

Милена Смит / Фото: Getty Images

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