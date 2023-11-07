В готическом платье с крестами и на экстремально высоких шпильках: эффектная Ким Кардашьян на фэшн-премии

43-летняя звезда реалити и инфлюэнсер появилась на мероприятии в наряде от бренда Chrome Hearts.

В Нью-Йорке, в Американском музее естественной истории, состоялась премия CFDA Fashion Awards, которую посетила Ким Кардашьян.

Ким Кардашьян / Фото: Associated Press

Звезда реалити появилась там в готическом черном кожаном платье от бренда Chrome Hearts с аппликациями в виде крестов. Наряд имел американскую пройму и обнаженную спину. А еще он идеально подчеркнул сексуальную фигуру Ким.

Ким Кардашьян / Фото: Associated Press

Обула она прозрачные мюли на экстремально высоких платформах и шпильках.

Ким Кардашьян / Фото: Associated Press

Кардашьян собрала волосы в элегантную прическу, выпустив пряди, макияж в нюдово-бронзовых оттенках. Уши она украсила серьгами-крестиками, а пальцы – кольцами и завершила лук длинным черным маникюром.

Ким Кардашьян / Фото: Associated Press

Ким Кардашьян / Фото: Associated Press

Напомним, Ким Кардашьян в розовом платье со шлейфом от Gucci сияла на гала-концерте LACMA Art+Film 2023 в Лос-Анджелесе.

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