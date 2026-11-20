Ариана Гранде / © Associated Press

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Ариана Гранде продемонстрировала эффектный образ на премьере фильма Focker-in-Law («Знакомство с Факерами — 3») в Лондоне. Для выхода на красную дорожку 33-летняя певица и актриса выбрала черное платье от Vivienne Westwood, в котором соединились готическая эстетика и элегантность старого Голливуда.

Ариана Гранде / © Associated Press

Наряд был создан специально для Гранде. Он отличался корсетным лифом, который подчеркивал талию, и пышной юбкой-колоколом длиной до щиколоток. Платье украсило черное кружево с цветочным узором, а полупрозрачная ткань, мягко обрамлявшая плечи и зону декольте, добавила образу театральности.

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Ариана Гранде / © Associated Press

Свой наряд артистка дополнила черными лакированными туфлями Christian Louboutin и лаконичными бриллиантовыми серьгами Swarovski. Волосы она собрала в гладкий пучок и сделала макияж с акцентом на глаза и винную помаду.

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Ариана Гранде / © Associated Press

Ариана Гранде / © Associated Press

Премьера состоялась в кинотеатре Odeon Luxe Leicester Square. В фильме Focker-in-Law Гранде сыграла Оливию — возлюбленную и будущую невесту Генри, сына персонажа Бена Стиллера. В новой части комедийной франшизы также снялись Роберт Де Ниро и Тери Поло.

Ранее, напомним, Ариана Гранде вышла в свет с бывшим возлюбленным, с которым снова сошлась.

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