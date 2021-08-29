В графитовом бикини: Рита Ора блеснула идеальной фигурой на отдыхе

30-летняя певица Рита Ора показала, как провела выходные.

Звезда выбралась к морю, где сделала красивые снимки на которых запечатлена в бикини и похвасталась своим бронзовым загаром. На Рите был бикини цвета мокрого асфальта с завязками на плавках. Звезда дополнила пляжный образ многочисленными браслетами на запястьях, украшением на шее, а также золотыми серьгами-кольцами в ушах.

Рита Ора / Instagram Риты Оры

На лице у Риты были большие очки от солнца прямоугольной формы с темными стеклами. Ора эффектно позировала сидя на ступеньках, демонстрируя сексуальную фигуру. Волосы певицы были накручены легкими локонами.

Рита Ора / Instagram Риты Оры

Под фотографиями артистка написала: "Счастливых выходных. Я буду на берегу моря". Моря, правда, в кадре она не показала.

Рита Ора / Instagram Риты Оры

А недавно публика восхищалась фотографиями Оры, сделанными на дне рождении ее бойфренда Тайки Вайтити. 16 августа ему исполнилось 46 лета. Рита пришла на пати в очень откровенном прозрачном платье.

Рита Ора / Instagram Риты Оры

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