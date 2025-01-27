В графитовом костюме и обруче с вуалью: Памела Андерсон посетила шоу Christian Dior

57-летняя актриса и модель находится в Париже, где посещает показы на Неделе моды.

Памела Андерсон стала гостьей показа коллекции Haute Couture весна-лето 2025 Модного дома Christian Dior, который состоялся в рамках Недели моды в Париже.

Актриса появилась там в монохромном аутфите от упомянутого бренда. На ней был костюм графитового оттенка, состоявший из широких брюк со стрелками и белыми лампасами, а также жакет с шарфом-шалью с бахромой. Талию она подчеркнула черным лакированным ремешком с крокодиловым принтом.

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Лук Памела дополнила остроносыми черными туфлями и черной стеганной сумочкой с логотипом бренда, инкрустированными камнями.

Волосы она собрала в низкий пучок и надела черный широкий обруч с черной вуалью, что придало ее образу изысканности и элегантности.

Напомним, Памела Андерсон на фэшн-шоу бренда Jacquemus предстала в белом наряде, состоявшем из рубашки оверсайз с острым воротником и юбки миди А-силуэта.

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