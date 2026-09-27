В графитовом мини-платье и с розовой сумкой: Скарлетт Йоханссон в образе от Prada запечатлели в Нью-Йорке

Скарлетт Йоханссон / © Getty Images

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Скарлетт Йоханссон впервые за долгое время попала в объектив папарацци в Нью-Йорке, когда направлялась на открытие Нью-Йоркского кинофестиваля, где состоялась премьера фильма «Бумажный тигр» от кинокомпании NEON.

Для мероприятия 41-летняя актриса выбрала короткое платье графитового цвета без рукавов. Наряд имел лаконичный крой, вырез-лодочку и приталенный силуэт, который удачно подчеркнул фигуру и стройные ноги звезды.

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Скарлетт Йоханссон / © Getty Images

Наряд Скарлетт сочетала с босоножками цвета металлик на высоких каблуках с тонкими ремешками. Контрастным акцентом лука стала небольшая светло-розовая сумка Prada, которую она держала в руках.

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В ушах у Йоханссон были длинные серьги с камнями, а на руках — кольца. Волосы она уложила в легкие объемные волны, а в макияже сделала акцент на красной помаде. Завершали образ молочный маникюр и темно-бирюзовый педикюр.

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