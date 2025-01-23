В графитовом жакете и высоких сапогах: Илона Гвоздева в стильном луке сходила в кинотеатр

Хореограф и победительница "Танцев со звездами" посетила премьеру украинского фильма.
Илона Гвоздева посетила галапремьеру авантюрно-романтической комедии "Коли ти вийдеш заміж?", которая прошла в кинотеатре "Оскар".
Хореограф появилась там в стильном образе. На ней был жакет графитового цвета, светлый топ и черные лосины. Талию она подчеркнула черным поясом с золотой пряжкой.
Аутфит Илона дополнила черными высокими сапогами и черной плетеной сумкой. Из украшений она использовала серьги-гвоздики и колье от Van Cleef & Arpels.
Напомним, главная героиня фильма "Коли ти вийдеш заміж?" Наталья Денисенко произвела настоящий фурор "голым" платьем с высоким разрезом.
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