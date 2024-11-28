В графитовом жакете и юбке с разрезом: Тина Кароль продемонстрировала стильный образ

Тина Кароль опубликовала в Instagram снимки из новой фотосессии, в которой она продемонстрировала стильный образ.

Тина Кароль/Фото Nataliia Kurgan

Перед объективом фотокамеры артистка предстала в костюме графитового оттенка, состоявшего из двубортного жакета с острыми плечами и длинной юбки с высоким разрезом.

Тина Кароль/Фото Nataliia Kurgan

Аутфит Тина дополнила черным топом, тонким черным ремешком и черными остроносыми туфлями.

Тина Кароль/Фото Nataliia Kurgan

Лук Кароль дополнила красивой прической с локонами, нежным макияжем, молочным маникюром и золотыми серьгами.

Тина Кароль/Фото Nataliia Kurgan

Напомним, Тина Кароль посетила в Киеве премьеру первого фильма об украинской армейской авиации "Подйомна сила". Для своего появления она выбрала рубашку из денима и широкие джинсы.

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