В графитовом жакете и юбке с разрезом: Тина Кароль продемонстрировала стильный образ

Певица поделилась с фолловерами красивыми фотографиями.
Тина Кароль опубликовала в Instagram снимки из новой фотосессии, в которой она продемонстрировала стильный образ.
Перед объективом фотокамеры артистка предстала в костюме графитового оттенка, состоявшего из двубортного жакета с острыми плечами и длинной юбки с высоким разрезом.
Аутфит Тина дополнила черным топом, тонким черным ремешком и черными остроносыми туфлями.
Лук Кароль дополнила красивой прической с локонами, нежным макияжем, молочным маникюром и золотыми серьгами.
Напомним, Тина Кароль посетила в Киеве премьеру первого фильма об украинской армейской авиации "Подйомна сила". Для своего появления она выбрала рубашку из денима и широкие джинсы.
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