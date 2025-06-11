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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
16
Время на прочтение
1 мин

В графитовой футболке и белых джинсах: Джулианна Мур сходила на радиоэфир в Лондоне

64-летняя актриса приехала в Великобританию с промокампанией своего нового фильма.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Джулианна Мур

Джулианна Мур / © Getty Images

Папарацци подловили Джулианну Мур в Лондоне, когда она вышла из студии Global Radio. Актриса была на радиоэфире шоу Heart Breakfast, которое ведут британские радиоведущие Аманда Холден и Эшли Робертс. Там Мур рассказала о съемках в новом психологическом триллере Echo Valley.

Джулианну Мур / © Getty Images

Джулианну Мур / © Getty Images

Для своего выхода актриса выбрала сдержанный лук. Она скомбинировала футболку графитового оттенка с широкими белыми джинсами со стрелками. Обута она была в кожаные бежевые туфли.

Джулианна распустила волосы, сделала макияж с персиковыми румянами и маникюр цвета гнилой вишни. В ушах у нее были лаконичные серьги-кольца, на шее – стильные солнцезащитные очки, а на шее – золотое колье.

Напомним, Джулианна Мур со взрослым сыном-копией посетила мероприятие.

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Дата публикации
Количество просмотров
16
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