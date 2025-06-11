- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 16
- Время на прочтение
- 1 мин
В графитовой футболке и белых джинсах: Джулианна Мур сходила на радиоэфир в Лондоне
64-летняя актриса приехала в Великобританию с промокампанией своего нового фильма.
Папарацци подловили Джулианну Мур в Лондоне, когда она вышла из студии Global Radio. Актриса была на радиоэфире шоу Heart Breakfast, которое ведут британские радиоведущие Аманда Холден и Эшли Робертс. Там Мур рассказала о съемках в новом психологическом триллере Echo Valley.
Для своего выхода актриса выбрала сдержанный лук. Она скомбинировала футболку графитового оттенка с широкими белыми джинсами со стрелками. Обута она была в кожаные бежевые туфли.
Джулианна распустила волосы, сделала макияж с персиковыми румянами и маникюр цвета гнилой вишни. В ушах у нее были лаконичные серьги-кольца, на шее – стильные солнцезащитные очки, а на шее – золотое колье.
Напомним, Джулианна Мур со взрослым сыном-копией посетила мероприятие.