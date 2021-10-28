В гранатово-красном платье: эффектная Сальма Хайек блистала на дорожке в Лондоне

В гранатово-красном платье: эффектная Сальма Хайек блистала на дорожке в Лондоне

55-летняя Сальма Хайек тоже приехала в Лондон на премьеру фильма "Вечные".

Сальма появилась на дорожке вместе с коллегой Джеммой Чан в рубиново-красном платье с пайетками от Saint Laurent на одно плечо, в то время как Джемма выбрала полупрозрачный аутфит, состоящий из кроп-топа с камнями и прозрачной макси-юбки с поясом на талии.

Джемма Чан и Сальма Хайек / Getty Images

Хайек сделала красивый вечерний макияж с темными блестящими тенями на веках, а волосы уложила локонами. Маникюр у звезды был практически незаметным, а на пальце сверкало два кольца.

Сальма Хайек / Getty Images

На дорожке в Лондоне также появилась актриса Анджелина Джоли, которая уже традиционно приехала на премьеру "Вечных" в компании своих детей. Сальму Хайек также сопровождала дочь Валентина.

Анджелина Джоли / Associated Press

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