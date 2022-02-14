В гранатовом платье и рядом с мужем: Екатерина Кухар опубликовала красивое фото

В гранатовом платье и рядом с мужем: Екатерина Кухар опубликовала красивое фото

Прима-балерина поздравила супруга и подписчиков с Днем влюбленных.

Екатерина Кухар поздравила своего супруга Александра Стоянова с Днем святого Валентина. Балерина опубликовала их совместное красивое фото.

На снимке Кухар запечатлена в длинном корсетном гранатовом платье с пышной юбкой и черной вставкой. Она позировала сидя босиком. Аутфит балерины дополнили укладка с локонами, вечерний макияж и длинные серьги.

Александр был одет в бордовый смокинг, черный жилет с бордовыми лацканами и черные брюки.

Катя также поздравила своих подписчиков с праздником влюбленных.

"Когда он сказал, что любит тебя со всеми твоими недостатками, а ты не знала, что они у тебя есть"…

Любимый @stoianov_aleksandr, спасибо тебе, что никогда не видишь моих недостатков и даришь мне крылья!

P.S. Всех с праздником! МИРА! И пусть ваши сердца ощущают любовь в каждую секунду жизни!" - написала Екатерина.

Напомним, ранее Кухар позировала для фото с цветами и сумкой Louis Vuitton.

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