В халате и с книгой: Виктория Бекхэм показала, как проводит время на отдыхе

Виктория Бекхэм продолжает публиковать фотографии с новогоднего отпуска.
Известно, что Виктория, ее муж Дэвид Бекхэм и дети проводят зимние каникулы в Майами. В своем блоге в Instagram Бекхэм опубликовала новое фото, где позирует в халате, с банным полотенцем на голове и сидя на большой кровати с книгой в руках.
"С Новым годом!! Начинаем 2025 год с небольшого времени для себя! ❤️ Столько всего интересного впереди... Не могу дождаться, чтобы поделиться с вами xx", - подписала снимок Виктория.
Ее муж Дэвид Бекхэм на днях публиковал целую подборку лучших фотографий за прошедший год. Он также поздравил своих подписчиков с Новым годом и пожелал всех благ.
Ранее, напомним, Виктория Бекхэм показывала, какой лук выбрала для новогодней ночи.
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