В халате на кровати: Никола Пельтц позировала перед камерой своего мужа Бруклина Бекхэма

Бруклин Бекхєм и Никола Пельтц / © Instagram Николы Пельтц

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Бруклин Бекхэм – сын Виктории и Дэвида Бекхэм – пробовал себя во многих сферах, одной из которых была фотография. Он учился в специализированной школе, которую так и не окончил, и даже выпустил фотокнигу, которая не стала успешной. Тем не менее иногда он возвращается к фотокамере.

© Instagram Николы Пельтц

© Instagram Николы Пельтц

В этот раз в его объектив попала жена – 30-летняя модель и актриса Никола Пельтц. Она позировала на кровати. На ней был белый халат с черными строчками и черное нижнее белье, которое она засветила на некоторых фото.

© Instagram Николы Пельтц

© Instagram Николы Пельтц

Снимки девушка никак не подписала.

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Отметим, пара объявила о своей помолвке в июле 2020 года, а поженились они 9 апреля 2022 года в Палм-Бич, Флорида, на еврейской церемонии. Как известно, молодые супруги подписали брачный договор. Интересно, что Бруклин утверждает, что влюбился в Николу с первого взгляда и уже через несколько месяцев после знакомства знал, что она станет его женой. Парень рассказывает в интервью, что мечтает о большой семье и детях.

© Instagram Николы Пельтц

Ранее, напомним, Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц появились на модном показе в Куршевеле в парных образах. На них были брючные костюмы с карманами выполненные из ткани, напоминающей деним.

© Getty Images