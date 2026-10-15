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- Шоу-бизнес
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В халате с обнаженным плечом: 61-летняя Элизабет Херли показала фото со съемочной площадки
Британская актриса поделилась в Instagram селфи, на которых она позировала в пикантном образе и с эффектным кольцом.
Элизабет Херли опубликовала в Instagram закулисные снимки со съемок сериала The ’Burbs. Актриса показала, как прошел ее первый день на съемочной площадке.
На фото Элизабет сидела на кровати и фотографировалась в зеркале. Она была одета в белый халат с вафельной текстурой, который кокетливо спустила с одного плеча.
Херли уложила волосы в локоны, а в макияже сделала акцент на глазах.
Внимание привлекало и кольцо с большим светлым камнем на безымянном пальце. Украшение вызвало предположения о помолвке актрисы, однако пока неизвестно, является ли это ее личным украшением или частью образа героини.
Напомним, ранее Элизабет Херли показала архивный снимок, на котором она запечатлена без лифа и в расстегнутом кафтане с вышивкой.