В халате со стразами и на шпильках: Эмма Стоун в стильном луке от Louis Vuitton вышла на красную дорожку

Эмма Стоун посетила ежегодный Международный кинофестиваль в Палм-Спрингс.

На красной дорожке актриса появилась в стильном аутфите от бренда Louis Vuitton. На ней был длинный черно-белый халат с принтом, украшенный разноцветными стразами, белая шелковая блузка с черным галстуком-лентой и черные широкие брюки с белыми линиями внизу.

Эмма Стоун / Фото: Associated Press

Свой лук Эмма дополнила черными босоножками на шпильках. Она сделала аккуратную укладку, макияж с черными стрелками, молочный маникюр, бордовый педикюр, уши украсила бриллиантовыми серьгами, а к блузке прикрепила изысканные золотые броши с драгоценными камнями.

Эмма Стоун / Фото: Associated Press

Стоун получила награду Desert Palm Achievement за игру в фильме греческого режиссера Йоргоса Лантимоса Poor Things, который она также продюсировала.

Эмма Стоун / Фото: Associated Press

Напомним, на кинофестивале в Палм-Спрингс побывала также Марго Робби, которая сияла в нежно-розовом мини-платье в гороховый принт и с пикантным декольте.

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