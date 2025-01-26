"В Харьков я убежала от проблем": победительница "Холостяка-13" Инна Белень обеспокоила подписчиков

Победительница реалити-шоу "Холостяк-13" Инна Белень в последнее время находится в своем родном городе Харьков. Об этом свидетельствуют фото и видео, которые она показывает своим подписчикам в Instagram и Telegram-канале.

На днях девушка показывалась на видео со своими родителями во время ужина, а сегодня она поздравляла свою бабушку с днем рождения.

Отсутствие в ее соцсетях Александра Терена взволновало подписчиков Инны и они спросили у нее, где ее любимый. На что Белень ответила серьезно и официально: "Я могу сказать, что я нахожусь в Харькове, а Александр Будько пишет свою вторую книгу".

Инна Белень

Ответ Инны обеспокоил ее поклонников и они начали подозревать, что, возможно, пара разошлась. Но некоторые подписчики все-таки надеются, что Белень скоро вернется в Киев и покажется с Тереном на фото и видео в соцсети. А в столицу Инна вернуться обещает:

"В Харьков я просто убежала от проблем, потому что здесь дома и здесь классно. В Киеве уже очень много планов: и интервью, и на радио меня позвали и на допремьерные показы, много крутых дел меня ждет".

Напомним, Инна Белень рассказала, сколько зарабатывает и какую имеет недвижимость.

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