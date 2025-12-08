ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
255
Время на прочтение
1 мин

В зеленом свитере и темных брюках: супермодель Синди Кроуфорд посетила благотворительную вечеринку

Супермодель Синди Кроуфорд посетила благотворительное мероприятие Best Buddies Celebrity Bowling Event 2025 в Студио-Сити, которое она поддерживает уже много лет.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Синди Кроуфорд

Синди Кроуфорд / © Getty Images

59-летняя супермодель, которая много лет поддерживает организацию Best Buddies, посетила ежегодное праздничное благотворительное мероприятие в боулинг-центре Pinz в Калифорнии. Там знаменитости объединились с людьми с интеллектуальными и другими нарушениями развития.

Синди выглядела расслабленной и невероятно приземленной, и появилась перед камерами в зеленом вязаном свитере, заправленном в широкие брюки из темного денима, дополнив образ светло-коричневыми замшевыми сапогами и минимальным количеством украшений и макияжа.

Модель поделилась трогательным посланием в социальных сетях по этому случаю, написав:

«Снова наступило это время года! Я всегда с нетерпением жду возможности провести день, играя в боулинг с @BestBuddies. Это лучший способ начать праздники, и вокруг столько любви!».

Синди Кроуфорд / © Getty Images

Синди Кроуфорд / © Getty Images

Пост быстро наполнился восхищенными комментариями от поклонников, которые высоко оценили преданность Кроуфорд благотворительности.

«Спасибо за поддержку этих замечательных людей», «Не просто красивое лицо, спасибо за добрые дела. С Рождеством!» «@cindycrawford, ты просто молодец! У тебя доброе сердце, много любви, которой ты делишься, и твоя внешняя красота не уступает твоей внутренней».

Дата публикации
Количество просмотров
255
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie