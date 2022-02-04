В змеином наряде от Roberto Cavalli: Дженнифер Лопес в роскошном образе в Нью-Йорке

В змеином наряде от Roberto Cavalli: Дженнифер Лопес в роскошном образе в Нью-Йорке

Хищный лук звезды привлекал внимание.

Дженнифер Лопес прилетела на днях в Нью-Йорк, где приняла участие в программе Today with Hoda & Jenna, чтобы рассказать о работе над своим новым фильмов "Первый встречный", который выход в прокат 11 февраля.

По пути на программу Дженнифер сфотографировали папарацци, и она была потрясающе стильной. Звезда выбрала монохромный наряд с хищным принтом от Roberto Cavalli, который состоял из обтягивающего платья, колготок, туфель-лодочек и длинного плаща. Дополнили лук суперзвезды макияж, прическа с прядками, а также сумка и ювелирные украшения от Bvlgari.

Дженнифер Лопес / Getty Images

Также Дженнифер сфотографировали и с ее бойфрендом Беном Аффлеком, когда пара выходила из студии NBC. Бен прилетел с Лопес в Нью-Йорк, чтобы поддержать.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / Getty Images

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