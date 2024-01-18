В худи и дутой куртке: Эмили Ратажковски спасается от нью-йоркских морозов

32-летняя модель снова была запечатлена фотографами на улицах города.

Эмили Ратажковски надела красную пуховую куртку и синюю толстовку в сочетании с широкими синими штанами для прогулки по Нью-Йорку.

Звезда провела канун Нового года на Каймановых островах и красовалась в Instagram снимками в бикини, а теперь демонстрирует безупречное чувство стиля в многослойном образе.

К своему зимнему образу Ратажковски добавила камуфляжную бейсболку и надела кроссовки Adidas. Волосы модель распустила, сделала насыщенный макияж глаз и губ, а в руках у нее был телефон.

Эмили Ратажковски / Фото: Getty Images

Днем ранее звезду видели в меховой шапке и сапогах на платформе тоже во время прогулки по Нью-Йорку.

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