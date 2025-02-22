В худи с Аль Пачино: 18-летняя дочь Джоли и Питта попала под прицел папарацци в Лос-Анджелесе

Одна из дочерей актеров Анджелины Джоли и Брэда Питта - Шайло - явно живет своей лучшей жизнью в Лос-Анджелесе. 18-летняя девушка была в приподнятом настроении, когда ее сфотографировали по пути на танцы, которые она посещает Studio City.

Шайло Джоли / Фото: Getty Images

Девушка была в тот день в повседневной одежде, состоящей из мешковатых светлых джинсов и черной толстовки с капюшоном, которую украшал спереди принт в виде кадра со знаменитого фильма "Лицо со шрамом", в котором сыграл Аль Пачино. Шайло несла на плече сумку черного цвета, а хоть на ее голове и был капюшон, все равно заметно, что волосы, которые она не так давно совсем коротко остригла, снова отрастают.

Шайло Джоли / Фото: Getty Images

Напомним, что танцами Шайло занимается довольно давно и даже несколько раз становилась вирусной, когда видео с ней попадали в Сеть. Пользователи не раз хвалили ее танцевальные навыки.

Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта покорила своими энергичными танцами

Напомним также, что на свое совершеннолетие Шайло подала документы в суд с просьбой сменить ей фамилию Джоли-Питт на мамину – Джоли.

Читайте также: