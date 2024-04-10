В идеальном белом костюме: красотка Жизель Бундхен посетила выставку

43-летняя Жизель Бундхен посетила выставку Watches and Wonders, которая состоялась в Швейцарии.

На мероприятие манекенщица приехала в белоснежном брючном костюме, который состоял из короткого приталенного жакета и широких белых брюк со стрелками. Образ звезда дополнила золотыми остроносыми босоножками на каблуках, часами на запястье и золотыми серьгами в ушах.

Белокурые волосы Бундхен были распущены и красиво уложены легкими волнами, а на лице был классический дневной макияж.

Жизель Бундхен / Фото: Getty Images

Ранее мы показывали вам фото Жизель Бундхен с прогулки с собакой по Майами. Модель неспешно прогуливалась по улице со своим сыном Бенджамином.

Читайте также: