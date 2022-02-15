В идеальном белом пальто и гламурных босоножках: Кэти Холмс на Неделе моды в Нью-Йорке

В идеальном белом пальто и гламурных босоножках: Кэти Холмс на Неделе моды в Нью-Йорке

Знаменитость посетила показ коллекции осень-зима 2022.

В Нью-Йорке продолжается Неделя моды и в понедельник 14 февраля одной из гостей показа Tory Burch стала актриса Кэти Холмс. Знаменитость, которую мы обычно видим в джинсах и кроссовках, появилась перед камерами в гламурном образе, сочетав белое классическое пальто, коричневое платье и босоножки с оригинальными каблуками-бокалами.

Кэти Холмс / Getty Images

Волосы Кэти уложила в ровную прическу, а в руке у нее была небольшая сумка с монограммой бренда.

Кэти Холмс / Getty Images

Пальто - один из любимых видов верхней одежды звезды. Она часто сочетает их с трикотажными изделиями, джинсами, лоферами и свитерами. Также мы недавно рассказывали об образе Кэти, в котором она тоже надела белое пальто.

Кэти Холмс / Getty Images

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