В идеальном красном платье и в мюлях: Хейли Бибер очаровала образом, который выбрала для интервью

Ее лук был продуман до мелочей и идеально соответствовал поводу, по которому она его надела.

Модель, основательница косметического бренда уходовой косметики Rhode, а также супруга Джастина Бибер - 26-летняя Хейли Бибер - попала под прицел папарацци в Нью-Йорке. Звезду сфотографировали, когда она приехала на большом черном автомобиле на Таймс-сквер и направлялась к студии ABC, чтобы принять участие в шоу Good Morning America.

Хейли Бибер / Фото: Getty Images

На модели был тотал лук в красном цвете, который просто сводил с ума, поскольку она надела роскошное платье от Vivienne Westwood с опущенной линией плеча, драпировками и подчеркнутой талией.

Наряд Хейли дополнила прямоугольной сумкой от Ferragamo, мюлями на очень высоких каблуках от Maison Ernest, с также несколькими украшениями - обручальным кольцом с огромным бриллиантом, подвеской на шее, золотыми часами и серьгами. Волосы Хейли уложила в элегантную прическу на один бок.

Хейли Бибер / Фото: Getty Images

Также девушка сделала свой трендовый "клубничный" макияж. Связан ее наряд макияж да и вообще появление на утреннем шоу было с запуском новой линейки косметики с клубничным вкусом, которую она сейчас активно рекламирует.

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