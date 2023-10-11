В идеальном осеннем образе: Софию Ричи сфотографировали папарацци с дорогой сумкой в руке

Она выбрала аксессуар, с которым неоднократно появлялась другая звезда.
25-летнюю американская модель Софию Ричи, дочь певца Лайонела Ричи, заметили в Малибу, когда она шла на вечеринку бренда Loro Piana. На мероприятии презентовали публике коллекцию Cocooning.
София оделась стильно и по-осеннему, поскольку сочетала белое платье с коричневым кожаным бомбером.
Рукава куртки она подвернула, обула коричневые слингбэки, сделала укладку и макияж. Также в ушах у Софии были большие серьги, а в руке она держала маленькую квадратную сумку Loro Piana.
Эту модель сумки также обожает и модель Джиджи Хадид. Девушку неоднократно видели с ней на прогулках.
Стоимость такой сумки почти 2 тысячи долларов.
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