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В идеальном осеннем образе: Софию Ричи сфотографировали папарацци с дорогой сумкой в руке

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
556
Время на прочтение
1 мин
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В идеальном осеннем образе: Софию Ричи сфотографировали папарацци с дорогой сумкой в руке

София Ричи / Фото: Getty Images

Она выбрала аксессуар, с которым неоднократно появлялась другая звезда.

25-летнюю американская модель Софию Ричи, дочь певца Лайонела Ричи, заметили в Малибу, когда она шла на вечеринку бренда Loro Piana. На мероприятии презентовали публике коллекцию Cocooning.

София оделась стильно и по-осеннему, поскольку сочетала белое платье с коричневым кожаным бомбером.

Рукава куртки она подвернула, обула коричневые слингбэки, сделала укладку и макияж. Также в ушах у Софии были большие серьги, а в руке она держала маленькую квадратную сумку Loro Piana.

София Ричи / © Getty Images
София Ричи / Фото: Getty Images

Эту модель сумки также обожает и модель Джиджи Хадид. Девушку неоднократно видели с ней на прогулках.

Джиджи Хадид / © Getty Images
Джиджи Хадид / Фото: Getty Images
Джиджи Хадид / © Getty Images
Джиджи Хадид / Фото: Getty Images

Стоимость такой сумки почти 2 тысячи долларов.

Сумка Джиджи Хадид / ©
Сумка Джиджи Хадид

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Дата публикации
Просмотры
556
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