В имбирных кроссовках и джинсах с разрезами: Тина Кароль в стильном луке снялась в фотосете

Певица прорекламировала теплые кроссовки своего бренда.
Тина Кароль снялась в новой фотосессии авторства Gerasimenko Konstantin, в котором она предстала в стильном образе.
На певице был костюм из денима от украинского бренда Ksenia Schnaider, который состоял из жакета с мехом и широких джинсов с разрезами до бедра.
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Лук звезда дополнила карамельным кроп-топом и теплыми имбирными замшевыми кроссовками by Tina.
"Имбирные кроссы must have", - подписала снимки Кароль.
Волосы артистка собрала в хвост, а на лице у нее был нежный макияж.
Тина продемонстрировала отличное чувство стиля и стройную фигуру.
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