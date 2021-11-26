В имбирных кроссовках и джинсах с разрезами: Тина Кароль в стильном луке снялась в фотосете

В имбирных кроссовках и джинсах с разрезами: Тина Кароль в стильном луке снялась в фотосете

Певица прорекламировала теплые кроссовки своего бренда.

Тина Кароль снялась в новой фотосессии авторства Gerasimenko Konstantin, в котором она предстала в стильном образе.

На певице был костюм из денима от украинского бренда Ksenia Schnaider, который состоял из жакета с мехом и широких джинсов с разрезами до бедра.

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Лук звезда дополнила карамельным кроп-топом и теплыми имбирными замшевыми кроссовками by Tina.

"Имбирные кроссы must have", - подписала снимки Кароль.

Волосы артистка собрала в хвост, а на лице у нее был нежный макияж.

Тина продемонстрировала отличное чувство стиля и стройную фигуру.

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