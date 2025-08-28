- Дата публикации
В именной футболке и джинсах клеш: супермодель Клаудия Шиффер сходила на футбольный матч
Звезда посетила матч Премьер-лиги, который состоялся в Лондоне.
55-летняя немецкая супермодель и звезда 90-х — Клаудия Шиффер — опубликовала в своем Instagram серию фото, сделанных на стадионе Gtech Community в Лондоне, где она посетила футбольный матч между командами «Брентфорд» и «Астон Вилла».
Модель позировала в именной футболке команды «Брентфорд» — белой с красными полосками — со своей фамилией на спине и номером «51», а также в темно-синих джинсах клеш и солнцезащитных очках в белой оправе.
Также Клаудия позировала с игроками команды и сделала фото в их раздевалке.
Такой интерес звезды к футболу неудивителен, ведь она и ее муж — режиссер Мэттью Вон — недавно стали миноритарными акционерами клуба «Брентфорд». И, скорее всего, теперь будут часто появляться на футбольных матчах.
Напомним, 25 августа супермодели Клаудии Шиффер исполнилось 55 лет, и она показала, как встретила свой юбилей.