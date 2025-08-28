ТСН в социальных сетях

В именной футболке и джинсах клеш: супермодель Клаудия Шиффер сходила на футбольный матч

Звезда посетила матч Премьер-лиги, который состоялся в Лондоне.

Клаудия Шиффер

Клаудия Шиффер / © Instagram Клаудии Шиффер

55-летняя немецкая супермодель и звезда 90-х — Клаудия Шиффер — опубликовала в своем Instagram серию фото, сделанных на стадионе Gtech Community в Лондоне, где она посетила футбольный матч между командами «Брентфорд» и «Астон Вилла».

Модель позировала в именной футболке команды «Брентфорд» — белой с красными полосками — со своей фамилией на спине и номером «51», а также в темно-синих джинсах клеш и солнцезащитных очках в белой оправе.

Клаудия Шиффер / © Instagram Клаудии Шиффер

Клаудия Шиффер / © Instagram Клаудии Шиффер

Клаудия Шиффер / © Instagram Клаудии Шиффер

Клаудия Шиффер / © Instagram Клаудии Шиффер

Клаудия Шиффер / © Instagram Клаудии Шиффер

Клаудия Шиффер / © Instagram Клаудии Шиффер

Также Клаудия позировала с игроками команды и сделала фото в их раздевалке.

Клаудия Шиффер / © Instagram Клаудии Шиффер

Клаудия Шиффер / © Instagram Клаудии Шиффер

Клаудия Шиффер / © Instagram Клаудии Шиффер

Клаудия Шиффер / © Instagram Клаудии Шиффер

Такой интерес звезды к футболу неудивителен, ведь она и ее муж — режиссер Мэттью Вон — недавно стали миноритарными акционерами клуба «Брентфорд». И, скорее всего, теперь будут часто появляться на футбольных матчах.

Напомним, 25 августа супермодели Клаудии Шиффер исполнилось 55 лет, и она показала, как встретила свой юбилей.

Клаудия Шиффер / © Associated Press

Клаудия Шиффер / © Associated Press

Клаудия Шиффер / © Getty Images

Клаудия Шиффер / © Getty Images

Клаудия Шиффер / © Getty Images

Клаудия Шиффер / © Getty Images

Клаудия Шиффер / © Getty Images

Клаудия Шиффер / © Getty Images

Клаудия Шиффер / © Associated Press

Клаудия Шиффер / © Associated Press

Клаудия Шиффер / © Associated Press

Клаудия Шиффер / © Associated Press

Клаудия Шиффер / © Instagram Клаудии Шиффер

Клаудия Шиффер / © Instagram Клаудии Шиффер

Клаудия Шиффер / © Getty Images

Клаудия Шиффер / © Getty Images

Клаудия Шиффер / © Getty Images

Клаудия Шиффер / © Getty Images

Клаудия Шиффер / © Getty Images

Клаудия Шиффер / © Getty Images

Клаудия Шиффер / © Getty Images

Клаудия Шиффер / © Getty Images

Клаудия Шиффер в Нью-Йорке / © East News

Клаудия Шиффер в Нью-Йорке / © East News

Клаудия Шиффер в Нью-Йорке / © East News

Клаудия Шиффер в Нью-Йорке / © East News

Клаудия Шиффер / © Getty Images

Клаудия Шиффер / © Getty Images

Клаудия Шиффер / © Associated Press

Клаудия Шиффер / © Associated Press

Клаудия Шиффер во время показа Chanel Haute Couture осень-зима 1992-1993 / © Getty Images

Клаудия Шиффер во время показа Chanel Haute Couture осень-зима 1992-1993 / © Getty Images

Клаудия Шиффер / © Getty Images

Клаудия Шиффер / © Getty Images

Супермодели 90-х, Кейт Мосс, Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд, Тайра Бэнкс, Клаудия Шиффер, Линда Евангелиста, Кристи Тарлингтон, Хелена Кристенсен, Летиция Каста, Карла Бруни_12 / © Getty Images

© Getty Images

Клаудия Шиффер / © Associated Press

Клаудия Шиффер / © Associated Press

