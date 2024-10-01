В джинсовом мини-платье с дырками: американская актриса в нежном луке появилась на фэшн-ивенте

27-летняя Кэтрин Ньютон побывала на Неделе моды в Париже.

Кэтрин Ньютон посетила показ бренда Stella McCartney, который прошел в рамках Парижской недели моды.

Она позировала перед фотографами в интересном нежно-голубом мини-платье из денима с дырками.

Кэтрин Ньютон / Фото: Associated Press

Наряд она скомбинировала с экстравагантными белыми кроссовками, украшенными множеством шнуровок. Через плечо у Кэтрин висела бледно-голубая сумка на цепочке.

У Ньютон была красивая прическа с локонами и нежный макияж с черными стрелками.

Кэтрин Ньютон / Фото: Associated Press

Напомним, Кэтрин Ньютон на премьеру супергеройского экшена "Человек-муравей и Оса: Квантомания" от Marvel Studios в Лос-Анджелесе надела прозрачное макси-платье со шлейфом от бренда Rodarte.

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