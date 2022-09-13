В интересном костюме: актриса Сара Полсон продемонстрировала образ от Louis Vuitton на "Эмми"

Голливудская актриса посетила ежегодную церемонию "Эмми", которая присуждается лучшим телепрограммам года, вышедшим в прайм-тайм в период с 1 июня 2021 по 31 мая 2022 года. Церемония вручения премии состоялась 12 сентября в Microsoft Theater в Лос-Анджелесе.
Обычно образы Сары Полсон всегда оригинальны и интересны, ведь мы не раз уже писали о ее нарядах с глубокими декольте, блестками или интересными басками. Вчера же перед камерами знаменитость появилась в луке от французского Модного дома Louis Vuitton.
Темно-синий костюм состоял из кроп-топа с квадратной накидкой и длинной юбки с плиссировкой и баской.
Дополняли этот вечерний образ черный ремень с заклепками, чокер с драгоценными камнями и макияж с яркой помадой.
Также в наряд от Louis Vuitton на "Эмми" продемонстрировала звезда сериала "Игра в кальмара" Чон Хо Ён.
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