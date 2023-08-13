В интересном купальнике на отдыхе: Деми Роуз похвасталась пышным бюстом

Модель продемонстрировала и соблазнительное декольте, и стильное бикини.
Деми Роуз опубликовала в Instagram Stories пикантное селфи, сделанное во время отдыха.
На нем модель предстала в интересном разноцветном купальнике с плетеными завязками. Лиф прекрасно подчеркнул пышный сексуальный бюст Деми.
Девушка заплела волосы в две косички и была без макияжа на лице.
А еще Роуз показала фолловерам свою красивую кошку по имени Нала.
Напомним, в прошлый раз Деми Роуз сходила на вечеринку в коричневом кружевном боди с соблазнительным декольте.
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