В интересном наряде с вырезами: Галь Гадот заметили по пути на популярное шоу

В интересном наряде с вырезами: Галь Гадот заметили по пути на популярное шоу

У актрисы очень насыщенный график.

У звезды фильмов о "Чудо-женщине" была очень насыщенная середа, ведь актриса днем успела побывать на шоу Джимми Киммела. Папарацци сфотографировали Галь Гадот, когда она в сопровождении охраны шла в студию. На ней было оригинальное черное трикотажное платье от бренда Off-White.

Наряд имел ассиметричный подол и вырезы, которые украшали крупные пуговицы. Дополнили образ черная сумка и замшевые ботинки на каблуке.

Галь Гадот / Getty Images

После съемок Галь посетила вечернее мероприятие - премьеру фильма "Красное уведомление". На Галь было роскошное красное платье с пайетками от бренда Loewe. Главной изюминкой наряда стала рюша и ассиметричный подол.

Галь Гадот / Associated Press

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