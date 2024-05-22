В интересном платье и с серьгами Chopard: Белла Торн в драматическом образе появилась на вечеринке

26-летняя актриса и певица со своим женихом пришла на вечеринку от Chopard.

Белла Торн посетила вечеринку "Однажды в сказке", организованную брендом Chopard в рамках Каннского кинофестиваля. Там она появилась в сопровождении жениха – кинопродюсера Марка Эммса.

Белла Торн и Марк Эммс / Фото: Associated Press

Для такого события знаменитость выбрала драматический образ. На Белле был наряд, состоявший из корсетного топа со светоотражающим эффектом и черной юбки с драпировкой. Обута она была в атласные коричневые босоножки от René Caovilla Cleopatra Chocolate Satin.

Белла Торн / Фото: Associated Press

Аутфит Белла дополнила высокой элегантной прической, вечерним макияжем и французским маникюром с акцентным черным цветом. В ушах у нее были длинные серьги с витражным стеклом разного оттенка зеленого от Chopard, а на руках – золотые браслеты и кольца.

Белла Торн / Фото: Associated Press

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