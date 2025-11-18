В интересном платье и золотых украшениях: Элизабет Олсен презентовала ромком о любовном треугольнике

Элизабет Олсен / © Associated Press

Элизабет Олсен презентовала в Лондоне ромком о любовном треугольнике в потустороннем мире «Вечность» (Eternity), в котором она сыграла главную роль.

Элизабет Олсен / © Associated Press

На премьере актриса появилась в интересном черно-белом длинном платье свободного кроя с гороховым принтом разного размера. Наряд из коллекции прет-а-порте бренда Dries Van Noten весна-лето 2026.

Элизабет Олсен / © Associated Press

Аутфит Олсен дополнила изумрудно-черной обувью с питоновым принтом. Актриса сделала насыщенный макияж глаз и прическу с мокрым эффектом, уложенную назад. Уши она украсила массивными золотыми серьгами с камнями, шею — золотым колье, а руки — золотыми кольцами с камнями.

Элизабет Олсен / © Associated Press

Перед фотографами Элизабет позировала также со своими коллегами из ленты.

Элизабет Олсен с коллегами из фильма «Вечность» / © Associated Press

О фильме:

Сюжет фэнтезийного ромкома «Вечность» от режиссера Дэвида Фрейна и культовой студии А24 рассказывает о Джоан Катлер (Элизабет Олсен) и ее муже Ларри (Майлз Теллер), которые прожили вместе 65 лет. Они оба умирают буквально с разницей в несколько дней и попадают в «зал ожидания» потустороннего мира, где имеют только одну неделю, чтобы выбрать, где именно и с кем провести свою вечность. Однако, Джоан и не подозревает, что здесь, в потустороннем мире, ее уже 67 лет терпеливо ждет ее первая любовь, Люк (Каллум Тернер), который погиб на войне.

В украинский прокат фильм «Вечность» выходит 4 декабря.