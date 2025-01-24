В интересном платье-комбинации: Кейт Мосс посетила показ Модного дома Dior

51-летняя супермодель 90-х Кейт Мосс посетила показ Модного дома Dior, который прошел в Париже, в рамках Недели моды.
Во время этого шоу бренд презентовал коллекцию мужской одежды на сезон осень-зима 2025-2026.
Кейт нарядилась для мероприятия в шелковый наряд в бельевом стиле. Платье модели нежно-серого оттенка имело длинные рукава с манжетами и декор пуговицами.
Под платьем Мосс носила черное кружевное белье, которое немного выглядывало. Также она дополнила наряд капроновыми колготками и туфлями на каблуках. Особенно интересно в луке смотрелись украшения, ведь модель надела довольно много массивных серебряных браслетов на запястья, а также колье на шею.
Сидела во время показа Мосс на почетном месте в первом ряду, рядов с актрисой Гвендолин Кристи.
Ранее показ этого бренда она посетила со своим бойфрендом Николаем фон Бисмарком. Она тогда появилась перед фотографами в коротких шортах и сверкала своими роскошными ногами.
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