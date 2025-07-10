В интересном платье с туфлями на бюсте: американка удивила нарядом на модном шоу в Париже

Райан Дестини / © Getty Images

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На показ Райан пришла в нежно-розовом платье, которое выделялось своим дизайном, креативностью и смелостью. На ней был наряд сшитый из полосок ткани, который подчеркивал фигуру корсетом, а ее декольте было украшено двумя декоративными туфлями с каблуками. Будем честны, каблуки в неожиданном месте сделали это платье одним из самых оригинальных на мероприятии.

Образ Дестини дополнила перчатками, туфлями со стразами и большими серьгами с кристаллами. Также волосы она уложила в элегантную волну на один бок.

Райан Дестини / © Getty Images

Однако она не единственная, кто надевал подлобное платеь. Также в наряде с туфлями, созданном Schiaparelli, появилась на светской церемонии певица Ариана Гранде — на ее платье была «рубиновая» туфелька, которая являлась отсылкой к фильму «Wicked: Чародейка».

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Ариана Гранде в платье с туфлей на спине / © Getty Images