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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
170
Время на прочтение
1 мин

В интересном платье с туфлями на бюсте: американка удивила нарядом на модном шоу в Париже

Американская актриса выделилась из толпы в Париже на показе Schiaparelli. 30-летняя Райан Дестини посетила шоу, где бренд презентовал коллекцию Haute Couture осень-зима 2025-2026 в рамках Недели моды.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Райан Дестини

Райан Дестини / © Getty Images

На показ Райан пришла в нежно-розовом платье, которое выделялось своим дизайном, креативностью и смелостью. На ней был наряд сшитый из полосок ткани, который подчеркивал фигуру корсетом, а ее декольте было украшено двумя декоративными туфлями с каблуками. Будем честны, каблуки в неожиданном месте сделали это платье одним из самых оригинальных на мероприятии.

Образ Дестини дополнила перчатками, туфлями со стразами и большими серьгами с кристаллами. Также волосы она уложила в элегантную волну на один бок.

Райан Дестини / © Getty Images

Райан Дестини / © Getty Images

Однако она не единственная, кто надевал подлобное платеь. Также в наряде с туфлями, созданном Schiaparelli, появилась на светской церемонии певица Ариана Гранде — на ее платье была «рубиновая» туфелька, которая являлась отсылкой к фильму «Wicked: Чародейка».

Ариана Гранде в платье с туфлей на спине / © Getty Images

Ариана Гранде в платье с туфлей на спине / © Getty Images

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Дата публикации
Количество просмотров
170
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