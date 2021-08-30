В интересной юбке и бордовых лодочках: стильная Мила Кунис на съемках фильма

В интересной юбке и бордовых лодочках: стильная Мила Кунис на съемках фильма

Релиз фильма запланирован на 2022 год.

В Нью-Йорке стартовали съемки нового фильма, где главную роль сыграет голливудская актриса Мила Кунис. Ранее папарацци уже удалось сделать первые фото со съемочной площадки вместе с актрисой и ее коллегой Финном Уиттроком - пара играла влюбленных в Мидтауне.

Милу Кунис и Финн Уиттрок / Getty Images

На новых фото Мила была в черной кофте и белой ассиметричной юбке с плиссировкой, которую сочетала с бордовыми туфлями-лодочками. Дополнила этот стильный образ большая сумка на плече.

Мила Кунис / Getty Images

Фильм под названием Luckiest Girl Alive ("Самая счастливая девушка на свете") станет экранизацией бестселлер New York Times - детективного романа написанного американской писательницей Джессикой Нолл.

В романе рассказывается о молодой женщине, редакторе гламурного женского журнала, у которой есть любящий парень и отличная жизнь. Но в подростковом возрасте она пережила ряд ужасающих и эмоционально разрушительных событий, в том числе стрельбу в школе, которые продолжили влиять на нее и в ее взрослые годы.

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