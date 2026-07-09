В интересных широких джинсах и топе с кружевом: папарацци подловили Шарлиз Терон в стильном кэжуал-луке

Шарлиз Терон / © Getty Images

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Папарацци подловили Шарлиз Терон, когда она после насыщенного дня на показах в рамках Недели высокой моды в Париже возвращалась в свой отель.

Актриса продемонстрировала стильный аутфит. На ней был черный топ с бретелями и V-образным декольте, украшенным кружевом. На одежде также была длинная декоративная лента, завязанная спереди узлом, что придало наряду романтичности.

Шарлиз Терон / © Getty Images

Верх Терон сочетала с интересными джинсами необычного кроя с завышенной талией. Модель имела приталенный верх и очень широкие брючины, которые при ходьбе создавали эффект длинной джинсовой юбки.

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Шарлиз дополнила свой наряд туфлями на экстремально высоких платформах. У нее была аккуратная прическа, естественный макияж и нюдовый маникюр с черными кружочками. На лицо актриса надела солнцезащитные очки с розовыми линзами, уши украсила лаконичными серьгами, а на руке было золотое кольцо.

Напомним, Шарлиз Терон надела на вечеринку в Париже красное бархатное платье Givenchy с воланами на спине.

Шарлиз Терон / © Getty Images

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