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- Шоу-бизнес
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В интересных широких джинсах и топе с кружевом: папарацци подловили Шарлиз Терон в стильном кэжуал-луке
50-летняя актриса даже в повседневной одежде выглядит эффектно.
Папарацци подловили Шарлиз Терон, когда она после насыщенного дня на показах в рамках Недели высокой моды в Париже возвращалась в свой отель.
Актриса продемонстрировала стильный аутфит. На ней был черный топ с бретелями и V-образным декольте, украшенным кружевом. На одежде также была длинная декоративная лента, завязанная спереди узлом, что придало наряду романтичности.
Верх Терон сочетала с интересными джинсами необычного кроя с завышенной талией. Модель имела приталенный верх и очень широкие брючины, которые при ходьбе создавали эффект длинной джинсовой юбки.
Шарлиз дополнила свой наряд туфлями на экстремально высоких платформах. У нее была аккуратная прическа, естественный макияж и нюдовый маникюр с черными кружочками. На лицо актриса надела солнцезащитные очки с розовыми линзами, уши украсила лаконичными серьгами, а на руке было золотое кольцо.
Напомним, Шарлиз Терон надела на вечеринку в Париже красное бархатное платье Givenchy с воланами на спине.