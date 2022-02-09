В изумительном наряде от Valentino: Адель надела эксклюзивное платье, чтобы спеть на сцене

В изумительном наряде от Valentino: Адель надела эксклюзивное платье, чтобы спеть на сцене

Знаменитость выступила на сцене престижной музыкальной церемонии.

Вчерашний день стал для певицы Адель очередным триумфом на BRIT Awards, ведь она получила сразу три награды и исполнила несколько хитов из нового альбома "30". Во время выступления с песней I Drink Wine Адель появилась на сцене в изумительном наряде от Valentino, который креативный директор Модного дома Пьер Паоло Пиччьоли создал специально дня нее.

Адель / Associated Press

Наряд выполнен из шифона лаймового цвета и полностью расшит пайетками. У платья были длинные рукава, а вот плечи, наоборот, оставались открытыми. Из-за пайеток платья красиво сверкало под софитами.

Адель / Associated Press

Дополнили этот элегантный наряд золотистые туфли-слингбэки тоже от Valentino. Волосы певицы уложили в красивую прическу волнами в стиле 40-х годов.

Адель / Associated Press

На красной дорожке перед началом мероприятия Адель появилась в черном длинном платье Armani Prive, V-образное декольте которого украшал тюль.

Адель / Associated Press

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