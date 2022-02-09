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В изумительном наряде от Valentino: Адель надела эксклюзивное платье, чтобы спеть на сцене

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В изумительном наряде от Valentino: Адель надела эксклюзивное платье, чтобы спеть на сцене

Адель / Associated Press

Знаменитость выступила на сцене престижной музыкальной церемонии.

Вчерашний день стал для певицы Адель очередным триумфом на BRIT Awards, ведь она  получила сразу три награды и исполнила несколько хитов из нового альбома "30". Во время выступления с песней I Drink Wine Адель появилась на сцене в изумительном наряде от Valentino, который креативный директор Модного дома Пьер Паоло Пиччьоли создал специально дня нее.

Адель / © Associated Press
Адель / Associated Press

Наряд выполнен из шифона лаймового цвета и полностью расшит пайетками. У платья были длинные рукава, а вот плечи, наоборот, оставались открытыми. Из-за пайеток платья красиво сверкало под софитами.

Адель / © Associated Press
Адель / Associated Press

Дополнили этот элегантный наряд золотистые туфли-слингбэки тоже от Valentino. Волосы певицы уложили в красивую прическу волнами в стиле 40-х годов.

Адель / © Associated Press
Адель / Associated Press

На красной дорожке перед началом мероприятия Адель появилась в черном длинном платье Armani Prive, V-образное декольте которого украшал тюль.

Адель / © Associated Press
Адель / Associated Press

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