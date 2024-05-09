В изумрудном платье с декольте: актриса Элизабет Херли подчеркнула красивую фигуру нарядом

58-летняя Элизабет Херли посетила специальном показе фильма "Строго конфиденциально", который состоялся в Everyman Chelsea в Лондоне. Звезда выглядела очень эффектно, поскольку надела платье, которое выигрышно подчеркивало ее фигуру.

Наряд звезды был от бренда Zuhair Murad. Платье длины миди было расшито мелкими пайетками, имело длинные рукава, а также асимметричное декольте на груди. Также платье украшал высокий разрез на юбке, который демонстрировал ее ноги.

Завершали образ Элизабет серебристые босоножки на каблуках, длинные серьги с бриллиантами, а также яркий макияж глаз.

Элизабет Херли / Фото: Getty Images

Компанию на этом мероприятии Херли составил ее 22-летний сын Дэмиан. Молодой начинающий режиссер, модель и актер оделся во все черное - однотонную рубашку, костюм в принт, а также завершил образ ботинками на каблуках и цепочкой на шее с подвеской-крестом. Волосы Дэмиан уложил в объемную прическу с пробором.

Элизабет и Дэмиан Херли / Фото: Getty Images

На это мероприятие с матерью он пришел поскольку является режиссером и автором сценария фильма "Строго конфиденциально". Элизабет в нем сыграла главную роль. Фильм получился довольно провокационным и из-за него Дэмиан столкнулся с критикой.

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