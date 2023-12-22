В изумрудном белье и гартерах: британская телезвезда в соблазнительном образе сделала селфи

Британская телезвезда Хлоя Ферри продолжает соблазнять фолловеров в Instagram своими горячими фото.

В этот раз женщина примеряла сексуальный комплект белья изумрудного цвета, состоящего из бюстгальтера, трусов, пояса для подтяжек и гартеров. Белье идеально сидело на его стройной и соблазнительной фигуре.

Хлоя Ферри / Фото: Instagram Хлои Ферри

На селфи Ферри предстала со взъерошенными распущенными волосами, с макияжем с черными стрелками и длинным нежным маникюром.

Напомним, в прошлый раз Хлоя Ферри похвасталась сексуальным телом в белом белье с кружевом и белых чулках с подтяжками.

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