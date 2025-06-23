В изумрудном костюме и с возлюбленной в роскошном платье: Брэд Питт произвел фурор на премьере "F1: Фильма" в Лондоне

Брэд Питт и Инес де Рамон / © Associated Press

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В Лондоне состоялась премьера драмы о спорте «F1: Фильм» (Формула-1) от режиссера Джозефа Косински. Представил ленту исполнитель главной роли — Брэд Питт. На кинособытии он появился в сопровождении своей возлюбленной — дизайнера ювелирных украшений Инессы де Рамон. Пара своим ярким появлением произвела настоящий фурор на красной дорожке.

Брэд Питт / © Associated Press

Брэд выглядел ярко и стильно в образе, в котором сочетались классическая изысканность и ретро-эстетика 1970-х годов. На актере был изумрудный костюм, созданный для него мастерами легендарного лондонского ателье Anderson & Sheppard. Он состоял из двубортного пиджака с пуговицами цвета металлик и брюк в тон.

Брэд Питт и Инес де Рамон / © Associated Press

Нотки элегантности луку Питта добавили белая рубашка с расстегнутым воротником и атласный платок цвета зеленки. Обут он был в кожаные темно-бордовые туфли. Свой аутфит Брэд завершил стильными очками-авиаторами с коричневыми линзами.

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Брэд Питт и Инес де Рамон / © Associated Press

Инес для Ивента выбрала роскошное бежевое платье по фигуре длины макси от бренда Fendi. Наряд были полностью расшит серебряными пайетками и серебряным и золотым бисером. По бокам на бретельках на нем были узелки. Образ девушка дополнила блестящей сумочкой от Nano Baguette с бахромой из камней, которые мерцали под светом камер.

Брэд Питт и Инес де Рамон / © Associated Press

Рамон сделала аккуратную укладку, нежный макияж с черными стрелками и завершила лук бриллиантовыми украшениями.

Брэд Питт и Инес де Рамон / © Associated Press

Брэд и Инесса выглядели счастливо и гармонично, они позировали, обнимая друг друга. Рамон очень заботливо вела себя относительно любимого: она перед фотографами начала поправлять Питту платок на шее, а он в ответ ей радосно улыбался.

Брэд Питт и Инес де Рамон / © Associated Press

О фильме:

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Сонни Гейз (Брэд Питт) был самым перспективным феноменом Формулы-1 в 1990-х годах. Но его карьеру чуть не оборвала страшная авария на трассе. Через 30 лет он стал странствующим наемным гонщиком. К Сонни обратился Рубен Сервантес (Хавьер Бардем) — его бывший напарник и владелец команды Формулы-1, оказавшейся на грани распада. Он убеждает Гейза снова сесть за руль, чтобы дать команде последний шанс и доказать, что он способен стать лучшим в мире.

Напарником Сонни в гонке становится Джошуа Пирс (Дамсон Идрис) — амбициозный и талантливый новичок, который намерен диктовать свои правила игры. Но, как только взревели моторы, прошлое догоняет Сонни, заставляя его понять: у Формули-1 напарник является самым ожесточенным соперником, а путь к искуплению — это дорога, которую не преодолеть наедине.

В украинский прокат «F1: Фильм» выйдет 24 июня.