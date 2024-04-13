В изумрудном костюме и шляпе от Руслана Багинского: Мадонна сходила на выставку картин сына

65-летняя певица уже не первый раз одевает головные уборы от украинского дизайнера.

Мадонна посетила персональную выставку коллекции картин своего сына Рокко Ричи. Фото с культурного похода певица опубликовала в Instagram.

Мадонна с сыном / Фото: Instagram Мадонны

"Я так счастлива иметь свободный вечер, чтобы насладиться последней коллекцией картин своего сына Рокко под названием Pack A Punch, вдохновленной бойцами муай-тай. Так горжусь!" – написала в посте артистка.

Мадонна / Фото: Instagram Мадонны

Звезда выбрала для своего выхода изумрудный костюм-тройку с принтом, состоявший из жакета, жилета и брюк, белые кружевные перчатки и белые остроносые туфли.

Мадонна с сыном / Фото: Instagram Мадонны

Аутфит артистка дополнила белой ковбойской шляпой от украинского дизайнера Руслана Багинского и черно-белой сумкой.

Мадонна / Фото: Instagram Мадонны

Она сделала идеально ровную укладку, насыщенный макияж, шею украсила цепочками с бриллиантами, а пальцы – кольцами.

Мадонна с детьми / Фото: Instagram Мадонны

Рокко был одет в белый костюм, синюю рубашку и черные туфли.

Мадонна с сыном / Фото: Instagram Мадонны

Напомним, ранее мы писали о том, что Руслан Багинский создал две шляпы для жены короля Великобритании – королевы Камиллы и его невестки – принцессы Уэльской Кейт.

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