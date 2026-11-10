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- Шоу-бизнес
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В изумрудном костюме с узлом: 88-летняя Джейн Фонда выглядела роскошно на светском мероприятии
Легендарная голливудская актриса продемонстрировала эффектный образ и в очередной раз доказала, что возраст не является препятствием для модных экспериментов.
Джейн Фонда посетила мероприятие «Женщины в кино» (Women in Film), которое прошло в Беверли-Хиллз. Звезда выступила перед гостями со сцены и продемонстрировала эффектный образ.
Фонда выбрала для мероприятия элегантный брючный костюм насыщенного темно-изумрудного цвета от Max Mara, который прекрасно подчеркнул ее стройную фигуру.
Наряд состоял из жакета с атласными лацканами и пояса, который она завязала узлом сбоку на талии. Верх актриса сочетала с широкими брюками со стрелками и остроносыми атласными туфлями изумрудного оттенка.
Аутфит Джейн дополнила прической с объемными серебристыми локонами, вечерним макияжем с акцентом на глазах и золотыми украшениями от Pomellato.
Напомним, Джейн Фонда в блестящем красном платье произвела фурор на подиуме в Париже.