В изумрудном костюме с узлом: 88-летняя Джейн Фонда выглядела роскошно на светском мероприятии

Джейн Фонда / © Associated Press

Реклама

Джейн Фонда посетила мероприятие «Женщины в кино» (Women in Film), которое прошло в Беверли-Хиллз. Звезда выступила перед гостями со сцены и продемонстрировала эффектный образ.

Фонда выбрала для мероприятия элегантный брючный костюм насыщенного темно-изумрудного цвета от Max Mara, который прекрасно подчеркнул ее стройную фигуру.

Реклама

Джейн Фонда / © Associated Press

Наряд состоял из жакета с атласными лацканами и пояса, который она завязала узлом сбоку на талии. Верх актриса сочетала с широкими брюками со стрелками и остроносыми атласными туфлями изумрудного оттенка.

Реклама

Джейн Фонда / © Associated Press

Аутфит Джейн дополнила прической с объемными серебристыми локонами, вечерним макияжем с акцентом на глазах и золотыми украшениями от Pomellato.

Джейн Фонда / © Associated Press

Напомним, Джейн Фонда в блестящем красном платье произвела фурор на подиуме в Париже.

Новости партнеров