В изумрудном купальнике и шляпе: Оля Полякова показала новое фото с отдыха во Франции

Певица любит демонстрировать свою безупречную фигуру в купальниках.
Оля Полякова долго не заставила ждать поклонников снимка в бикини с ее отдыха на Лазурном побережье.
Певица с дочкой сегодня ездили в Ниццу, где, наверное, и наделали снимков.
На фото Оля позирует в изумрудном купальнике с золотистой фурнитурой. Бикини идеально сидит на стройной и сексуальной фигуре Поляковой.
Свой пляжный образ звезда дополнила соломенной широкополой шляпой и очками в форме сердечек. Настоящая красотка!
Ранее Оля продемонстрировала фигуру в ярком бикини с цветочным принтом.
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