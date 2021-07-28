В изумрудном купальнике и шляпе: Оля Полякова показала новое фото с отдыха во Франции

В изумрудном купальнике и шляпе: Оля Полякова показала новое фото с отдыха во Франции

Певица любит демонстрировать свою безупречную фигуру в купальниках.

Оля Полякова долго не заставила ждать поклонников снимка в бикини с ее отдыха на Лазурном побережье.

Певица с дочкой сегодня ездили в Ниццу, где, наверное, и наделали снимков.

На фото Оля позирует в изумрудном купальнике с золотистой фурнитурой. Бикини идеально сидит на стройной и сексуальной фигуре Поляковой.

Оля Полякова / Instagram Оли Поляковой

Свой пляжный образ звезда дополнила соломенной широкополой шляпой и очками в форме сердечек. Настоящая красотка!

Ранее Оля продемонстрировала фигуру в ярком бикини с цветочным принтом.

Оля Полякова / Instagram Оли Поляковой

Читайте также: Похвасталась стройной фигурой: Оля Полякова в бикини соблазнительно позировала на четвереньках

Оля Полякова на Мальдивах (30 фото)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку