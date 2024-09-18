Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English
В изумрудном купальнике: панамская модель похвасталась пышными формами и показала целлюлит

В изумрудном купальнике: панамская модель похвасталась пышными формами и показала целлюлит

В изумрудном купальнике: панамская модель похвасталась пышными формами и показала целлюлит

Грейси Бон

Грейси Бон сняла видео во время отдыха.

Пышнотелая модель из Панамы – Грейси Бон – опубликовала в Instagram новое видео, которым она мотивирует своих фолловеров любить и принимать себя такими, какие они есть.

На нем Грейс смело шагает в красивом сплошном купальнике изумрудного цвета с сексуальным декольте. На талии у нее была завязана белая рубашка, которую она развязала и бросила на траву.

Красавица продемонстрировала свои пышные формы и целлюлит, которого совсем не стесняется, а наоборот – любит.

"Целлюлит – это прекрасно", – подписала модель видео.

Напомним, Грейси Бон в спортивном луке продемонстрировала свои широкие бедра и пышные ягодицы.

Читайте также:

Эксклюзив! Как режиссер Любомир Левицкий отмечает день рождения? – ЖВЛ представляет

Эксклюзив! Как режиссер Любомир Левицкий отмечает день рождения? – ЖВЛ представляет

Похожие темы:

Следующая публикация