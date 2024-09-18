В изумрудном купальнике: панамская модель похвасталась пышными формами и показала целлюлит

Пышнотелая модель из Панамы – Грейси Бон – опубликовала в Instagram новое видео, которым она мотивирует своих фолловеров любить и принимать себя такими, какие они есть.

На нем Грейс смело шагает в красивом сплошном купальнике изумрудного цвета с сексуальным декольте. На талии у нее была завязана белая рубашка, которую она развязала и бросила на траву.

Красавица продемонстрировала свои пышные формы и целлюлит, которого совсем не стесняется, а наоборот – любит.

"Целлюлит – это прекрасно", – подписала модель видео.

Напомним, Грейси Бон в спортивном луке продемонстрировала свои широкие бедра и пышные ягодицы.

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